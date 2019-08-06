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Летчик, спасший более 200 жизней, стал пилотом вопреки решению медкомиссии

Опубликовано : 15 август 2019 г. 19:54 | Просмотров: 507 | Категория: Мир

(ВИДЕО) 41-летний командир успешно совершившего жесткую посадку на кукурузное поле авиалайнера, выполнявшего рейс U6178 из Москвы в Симферополь, стал пилотом только благодаря собственной настойчивости, вопреки выводам медицинской комиссии.

Об этом сообщает "Комсомольская правда", уточнив, что признанный спасенными пассажирами героем Дамир Юсупов стал пилотом лишь в 33 года.

Утром 15 августа пассажирский самолет Аirbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", в подмосковном Жуковском. Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 74 человека, в числе пострадавших - 19 детей. Согласно сообщению МЧС России, один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации.

Никто из находившихся на борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа не погиб.

По словам Дамира Юсупова, садиться на поле он решил после того, как вышел из строя второй двигатель самолета. Героем командир воздушного судна себя считать отказался
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился представить к госнаградам пилотов лайнера.

К моменту аварии общий налет Юсупова составлял более 3 тыс. часов.




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