Бежавший из Молдовы Шор лишен депутатского иммунитета
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Депутаты правящей коалиции, а также фракции Демпартии, единогласно проголосовали за лишение иммунитета беглого и находящегося в международном розыске депутата Илана Шора.
Решение о лишении иммунитета основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы было принято в четверг по требованию врио Генерального прокурора Думитру Робу.
Ранее уже сообщалось, что муж российской певицы Жасмин - Илан Шор был объявлен 30 июля в международный розыск после того, как он скрылся от правосудия.
В середине июня, Шор тайно и незаконно покинул территорию Молдовы. До тех пор, Шор находился под судебным контролем, однако ему удалось выехать при попустительстве Пограничной полиции МВД.
Предположительно, он находится в Израиле.
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