Бежавший из Молдовы Шор лишен депутатского иммунитета ...

Депутаты правящей коалиции, а также фракции Демпартии, единогласно проголосовали за лишение иммунитета беглого и находящегося в международном розыске депутата Илана Шора.

Решение о лишении иммунитета основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы было принято в четверг по требованию врио Генерального прокурора Думитру Робу.

Ранее уже сообщалось, что муж российской певицы Жасмин - Илан Шор был объявлен 30 июля в международный розыск после того, как он скрылся от правосудия.

В середине июня, Шор тайно и незаконно покинул территорию Молдовы. До тех пор, Шор находился под судебным контролем, однако ему удалось выехать при попустительстве Пограничной полиции МВД.

Предположительно, он находится в Израиле.