Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева ...

Кандидатом от Партии социалистов станет один из его ближайших помощников Ион Чебан.

Об этом занимающий должность президента Игорь Додон заявил в эфире общественного телеканала Moldova-1.

Додон, который формально даже не является членом Партии социалистов, сообщил, что партии "осталось принять формальное решение" по выдвижению Чебана и даже назвал дату, когда будет принято это решение - 30 августа.

"Формальное решение еще не принято. 30 августа решит Республиканский совет. Но могу подтвердить, что кандидатом от социалистов является Ион Чебан", - отметил Додон. Он считает, что Чебан самый подготовленный и "детально знает Кишинев".

Ион Чебан уже участвовал в выборах мэра Кишинева, первый тур которых прошел 20 мая 2018 года, а второй тур - 3 июня. Тогда, Чебан, набрав 47,43% голосов и уступив Андрею Нэстасе, подыграл правящему режиму олигарха Владимира Плахотнюка и спровоцировал принятие судебного решения о непризнании победы на выборах лидера Партии Платформа DA Андрея Нэстсасе.