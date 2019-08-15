Власть выбрала себе судей Конституционного суда ...

Назначение судей, затягиваемое из-за обещания избрания судей по итогам конкурсов, все же состоялось в пятницу.

Парламентская коалиция решила привести к присяге новых судей, которые были предложены правительством, парламентом и Высшим советом магистратуры.

Им стали Владимир Цуркан и Домника Маноле (от парламента), Люба Шова и Николай Рошка (от правительства), Сергей Цуркан и Эдуард Абабий (от ВСМ).

Срок их полномочий - шесть лет.

Должности судей Конституционного суда стали вакантными после того, как в июне члены Конституционного суда подали в отставку в полном составе после принятых ими решений, позволивших узурпировать власть Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.