МЕНЮ
Twitter
﻿ 68
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:16  

Тарифы на электроэнергию вновь повышены

18:59  

Лавров: Россия не признаёт независимость Приднестровья

15:36  

Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц

14:39  

Власть выбрала себе судей Конституционного суда

09:07  

Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева

15.08.2019  

Бежавший из Молдовы Шор лишен депутатского иммунитета
все новости

Власть выбрала себе судей Конституционного суда

Опубликовано : 16 август 2019 г. 14:39 | Просмотров: 658 | Категория: Власть

Назначение судей, затягиваемое из-за обещания избрания судей по итогам конкурсов, все же состоялось в пятницу.

Парламентская коалиция решила привести к присяге новых судей, которые были предложены правительством, парламентом и Высшим советом магистратуры.

Им стали Владимир Цуркан и Домника Маноле (от парламента), Люба Шова и Николай Рошка (от правительства), Сергей Цуркан и Эдуард Абабий (от ВСМ).

Срок их полномочий - шесть лет.

Должности судей Конституционного суда стали вакантными после того, как в июне члены Конституционного суда подали в отставку в полном составе после принятых ими решений, позволивших узурпировать власть Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Тарифы на электроэнергию вновь повышены

Тарифы на электроэнергию вновь повышены ...

Просмотров: 277
Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц

Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц ...

Просмотров: 710
Власть выбрала себе судей Конституционного суда

Власть выбрала себе судей Конституционного суда ...

Просмотров: 655
Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева

Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева ...

Просмотров: 842
Бежавший из Молдовы Шор лишен депутатского иммунитета

Бежавший из Молдовы Шор лишен депутатского иммунитета ...

Просмотров: 935
Министерство обороны вооружало Плахотнюка и его окружение

Министерство обороны вооружало Плахотнюка и его окружение ...

Просмотров: 4743
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14279
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40464
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 38064
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15823
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105366
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 103347
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44476
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38780
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 38038
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Просмотров: 27459
Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Просмотров: 26325
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Просмотров: 22289
ВЛАСТЬ
Тарифы на электроэнергию вновь повышены

Тарифы на электроэнергию вновь повышены

15:36  Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц
14:39  Власть выбрала себе судей Конституционного суда
09:07  Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу

Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу

07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти
05.08.2019  Плахотнюк заочно арестован московским судом по обвинению в наркоторговле



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (74)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker