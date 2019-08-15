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Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц

Опубликовано : 16 август 2019 г. 15:36 | Просмотров: 733 | Категория: Власть, Кишинев

(DOC) Директор муниципального предприятия Autosalubritate Евгений Аксентьев, назначенный на эту должность врио мэра Сильвой Раду, в месяц получает "на руки" более 50 тысяч леев.

Далеко не самая скромная в Молдове зарплата чиновника кишиневской городской администрации обеспечивается всеми кишиневцами, обязанными платить счета за вывоз мусора в столице.

Данные о зарплате Аксентьева содержатся в декларации о доходах чиновника.

Как указано в декларации, за 2018 год чистый доход Аксентьева составил 545 151,63 леев. Эту сумму он получил, проработав в своей должности 10 месяцев и одну неделю.

Как стало известно агентству OMEGA, эти данные не учитывают размер налогов и выплат в соцфонд, которые составляют еще около половины суммы.

Кроме того, Аксентьев, являясь пенсионером МВД, получает пенсию в размере 9200 леев ежемесячно (110 400 леев в год).

Примечательно, что от того, что директор этого предприятия становится миллионером за два года работы на госслужбе только за счет зарплаты, в самой столице чище не становится.

Аксентьев, известный своей причастностью к клану олигарха Владимира Плахотнюка, был назначен в свою должность 21 февраля 2018 года другой ставленнице клана Плахотнюка - Сильвой Раду.

Евгений Аксентьев является фигурантом ряда скандалов и журналистских расследований в период, когда возглавлял комиссариат полиции Кишинева.


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