Лавров: Россия не признаёт независимость Приднестровья ...

(ВИДЕО) Глава МИД России Сергей Лавров озвучил принципы, которых придерживается Россия в процессе приднестровского урегулирования, основным из которых является вхождение Приднестровья в состав единой и нейтральной Молдовы.

Об этом Лавров заявил в ходе дискуссий на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Российская Федерация не признавала Приднестровскую молдавскую республику. РФ является участником процесса, который призван урегулировать этот конфликт на основе соответствующих принципов. Принцип №1: особый статус Приднестровской молдавской республики, согласованный с Тирасполем, в составе Республики Молдова, при понимании, что РМ сохраняет свой суверенитет, то есть не будет никем поглощена, как государство, и при понимании, что Республика Молдова останется в нейтральном статусе, то бишь не будет вступать в военно-политические блоки", - отметил Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, эти принципы были согласованы еще в так называемом "плане Козака" начале 2000-х, и на их основе был готов к подписанию документ, так называемый "план Козака".

"Он был парафирован и в Тирасполе, и в Кишинёве, но в последний момент, буквально за несколько часов до того, как нужно было уже всем участникам церемонии собираться на подписание, из Брюсселя наши коллеги из Евросоза запретили тогдашнему президенту Молдавии, господину Воронину, подписывать этот документ. По одной простой причине: что это будет дипломатическим успехом Российской Ф»едерации", - сказал Лавров.

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что озвученный им принцип приднестровского урегулирования - особый статус Приднестровья в рамках суверенной, нейтрально Молдовы - является "оптимальным". "На основе этого принципа работает и так называемый [переговорный] механизм "5+2", - отметил Лавров в ходе дискуссий в рамках проходящего в Подмосковье Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".