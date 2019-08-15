Тарифы на электроэнергию вновь повышены
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Больше всех пострадают жители Бельц и северных районов страны.
Решение о повышении тарифа было принято в пятницу Национальным агентством по регулированию в энергетике.
Таким образом, тариф для потребителей центральных и южных районов установлен в размере 1,89 лея за киловатт/час (вместо 1,79 лея), а для жителей северных районов этот тариф составит 2,23 лея за кВт/ч (вместо 1,91 лея).
Новый тариф вступит в силу с момента опубликования решения.
Решение принято по требованию поставщиков (распределителей) электроэнергии.
Национальное агентство по регулированию в энергетике полностью состоит из подконтрольных беглому олигарху Владимиру Плахотнюку членов.
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