Тарифы на электроэнергию вновь повышены ...

Больше всех пострадают жители Бельц и северных районов страны.

Решение о повышении тарифа было принято в пятницу Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Таким образом, тариф для потребителей центральных и южных районов установлен в размере 1,89 лея за киловатт/час (вместо 1,79 лея), а для жителей северных районов этот тариф составит 2,23 лея за кВт/ч (вместо 1,91 лея).

Новый тариф вступит в силу с момента опубликования решения.

Решение принято по требованию поставщиков (распределителей) электроэнергии.

Национальное агентство по регулированию в энергетике полностью состоит из подконтрольных беглому олигарху Владимиру Плахотнюку членов.