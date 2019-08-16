МЕНЮ
Twitter
﻿ 69
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16.08.2019  

Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам

16.08.2019  

Тарифы на электроэнергию вновь повышены

16.08.2019  

Лавров: Россия не признаёт независимость Приднестровья

16.08.2019  

Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц

16.08.2019  

Власть выбрала себе судей Конституционного суда

16.08.2019  

Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева
все новости

Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам

Опубликовано : 16 август 2019 г. 22:14 | Просмотров: 353 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин наградил экипаж самолета, успешно совершившего аварийную посадку в Подмосковье, в результате чего были спасены жизни 226 пассажиров лайнера.

Оба пилота были награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа - орденами Мужества.

Как сообщает агентство ТАСС, об этом президент России объявил в пятницу, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент России, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

Ранее уже сообщалось, что утром 15 августа пассажирский самолет Аirbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Вскоре после вылета из аэропорта Жуковский самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 74 человека, в числе пострадавших - 19 детей. Согласно сообщению МЧС России, один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации.

Никто из находившихся на борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа не погиб.

По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, садиться на поле он решил после того, как вышел из строя второй двигатель самолета. К моменту аварии общий налет Юсупова составлял более 3 тыс. часов.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам

Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам ...

Просмотров: 353
Лавров: Россия не признаёт независимость Приднестровья

Лавров: Россия не признаёт независимость Приднестровья ...

Просмотров: 1479
Летчик, спасший более 200 жизней, стал пилотом вопреки решению медкомиссии

Летчик, спасший более 200 жизней, стал пилотом вопреки решению медкомиссии ...

Просмотров: 1339
Телеканал

Телеканал 'Россия-24' обвинен в разжигании ненависти ...

Просмотров: 747
Эксперты ожидают усиления волны протестов в России

Эксперты ожидают усиления волны протестов в России ...

Просмотров: 2586
В Москве прошла очередная акция за свободные выборы и против произвола властей

В Москве прошла очередная акция за свободные выборы и против произвола властей ...

Просмотров: 1079
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14290
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40478
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 38080
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15836
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105369
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 103376
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44478
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38787
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 38043
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Просмотров: 27462
Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Просмотров: 26326
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Просмотров: 22298
ВЛАСТЬ
Тарифы на электроэнергию вновь повышены

Тарифы на электроэнергию вновь повышены

16.08.2019  Ставленник Сильвии Раду получает в примарии зарплату более 50 тысяч леев в месяц
16.08.2019  Власть выбрала себе судей Конституционного суда
16.08.2019  Додон объявил кандидата от своей партии на выборах мэра Кишинева
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу

Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу

07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти
05.08.2019  Плахотнюк заочно арестован московским судом по обвинению в наркоторговле



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (75)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker