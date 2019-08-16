Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам ...

Президент России Владимир Путин наградил экипаж самолета, успешно совершившего аварийную посадку в Подмосковье, в результате чего были спасены жизни 226 пассажиров лайнера.

Оба пилота были награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа - орденами Мужества.

Как сообщает агентство ТАСС, об этом президент России объявил в пятницу, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент России, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

Ранее уже сообщалось, что утром 15 августа пассажирский самолет Аirbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Вскоре после вылета из аэропорта Жуковский самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 74 человека, в числе пострадавших - 19 детей. Согласно сообщению МЧС России, один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации.

Никто из находившихся на борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа не погиб.

По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, садиться на поле он решил после того, как вышел из строя второй двигатель самолета. К моменту аварии общий налет Юсупова составлял более 3 тыс. часов.