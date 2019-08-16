В Одессе сгорела гостиница: восемь погибших
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В ночь на субботу в Одессе сгорела гостиница "Токио Стар".
Власти сообщают о 8 погибших. Еще десять человек находятся в больнице.
Пожарных вызвали в 1.34, а его тушение закончилось в 4.32 утра.
Как сообщает одесское издание Думская, в гостинице находилось ориентировочно 200 человек.
Гостиница "Токио Стар" являлась одной из самых дешевых в Одессе с ценами за проживание от 350 гривен за номер без окна. Здание гостиницы — это бывшее трамвайное депо.
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