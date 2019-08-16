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О чем умалчивают власти в связи с отменой смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка

Опубликовано : 17 август 2019 г. 10:46 | Просмотров: 3612 | Категория: Власть

(DOC) Новая власть, окончательно отменившая в четверг объявленную недемокартической избирательную систему Додона-Плахотнюка, умалчивает о том, что выборы по прежней, пропорциональной, системе могут быть проведены не ранее 2023 года.

Несмотря на то, что находящиеся ныне у власти партии Андрея Нэстасе, Майи Санду и Игоря Додона, в предвыборной кампании обещали после прохождения в парламент добиться его роспуска  и проведения досрочных выборов по пропорциональной системе, сегодня никто из представителей власти об этом обещании старается не вспоминать.

Более того, даже отменив смешанную систему, введенную по инициативе Додона и Плахотнюка, власти умалчивают, что в случае досрочных выборов, они также будут проведены по признанной недемократической системе Додона-Плахотнюка.

Все это благодаря решению прежнего, подчиненного олигарху Владимиру Плахотнюку Конституционного суда от 26 апреля 2019 г., по запросу "независимых" депутатов Александра Олейника и Виорела Мельника (уже отказавшегося от мандата - Ред.).

Согласно этому постановлению КС, "Парламент может изменить избирательную систему в более короткие промежутки времени, чем срок полномочий одного созыва. Введение новой системы невозможно на досрочных парламентских выборах, а лишь на очередных парламентских выборах, при условии, что изменение внесено не позднее,чем за год до выборов".

Власти пока избегают сообщать, если продолжат выступать за роспуск избранного по недемократической избирательной системе парламента, а также, если будут настаивать на отмене постановления КС, обязывающего проводить досрочные выборы по системе Додона-Плахотнюка.


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