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Блок ACUM готов выдвинуть Андрея Нэстасе кандидатом на должность мэра Кишинева

Опубликовано : 17 август 2019 г. 19:23 | Просмотров: 564 | Категория: Власть

По выдвижению вице-премьера, главы МВД Андрея Нэстасе кандидатом на выборы мэра Кишинева в Блоке ACUM есть полное взаимопонимание и консенсус.

Об этом заявил вице-председатель партии PAS, вице-председатель парламента Михай Попшой в эфире радио Sputnik-Moldova.

Как отметил Попшой, с выдвижением кандидатуры от Блока ACUM на местных выборах в Кишиневе "сюрпризов не будет".

Вице-председатель партии PAS так же считает, что и выдвижение Иона Чебана кандидатом на должность мэра от Партии социалистов не является сюрпризом. В этой связи Попшой отметил, что "не будет сюрпризом и кандидатура Блока ACUM", уточнив, что речь идет об Андрее Нэстасе. "Скорее всего, это будет объявлено в ближайшие дни или недели", - заявил Попшой. Он подчеркнул, что по этой кандидатуре "не может не быть консенсуса" в Блоке.

Аргументируя позицию Блока по кандидатуре Нэстасе, Михай Попшой сообщил, что "прежняя власть обошлась очень грубо и цинично с г-ном Нэстасе . Он победил на местных выборах. А то, что произошло в прошлом году является очень постыдным", - заявил Попшой, имея в виду решение властей об аннулировании результатов выборов мэра Кишинева.

Кроме того, Попшой объявил, что Блок ACUM  намерен подписать с Партией социалистов "соглашение о ненападении", что, по его мнению, позволит кандидатам не делать популистских и оскорбительных призывов.

В четверг о выдвижении Иона Чебана кандидатом от ПСРМ на выборах мэра Кишинева объявил занимающий должность президента Игорь Додон заявил в эфире общественного телеканала Moldova-1.

Додон, который формально даже не является членом Партии социалистов, сообщил, что партии "осталось принять формальное решение" по выдвижению Чебана и даже назвал дату, когда будет принято это решение - 30 августа.

В ходе прошедших 20 мая - 3 июня 2018 года выборов мэра Кишинева Чебан и Нэстасе вышли во второй тур.Тогда, Чебан, набрав 47,43% голосов и уступив Андрею Нэстасе, подыграл правящему режиму олигарха Владимира Плахотнюка и спровоцировал принятие судебного решения о непризнании победы на выборах лидера Партии Платформа DA Андрея Нэстасе.


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