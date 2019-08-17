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Новая власть обвинена в подыгрывании интересам беглого олигарха Плахотнюка

Опубликовано : 18 август 2019 г. 10:35 | Просмотров: 717 | Категория: Власть

Реакция властей на известное еще полтора месяца назад решение НАРЭ о повышении тарифов на электроэнергию указывает лишь на цинизм пришедших к власти политиков.

Об этом написал в соцсетях гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя внезапно обозначивших свою позицию представителей Блока ACUM и Партии социалистов.

Петков отмечает, что о намерении Нацагентства по регулированию в энергетике было сообщено журналистам еще 6 июля, посредством пресс-секретаря того ведомства, сообщившей даже цифры запланированных тарифов. Он отмечает, что до 16 августа, когда было уже принято решение, по поводу планируемого повышения тарифов власти решили вообще никак не реагировать.

"6 июля! Именно тогда пресс-секретарь НАРЭ сообщила о запланированном рассмотрении решения о повышении тарифов. 6 июля! Она даже озвучила цифры, которые будет рассматривать Агентство.
Это если говорить только о публичной части этой истории, допуская, что власти получают информацию лишь "в общем порядке", из прессы, наряду с простыми гражданами.
Как же их назвать, если не циниками, когда только 16-17 августа представители власти "борцов с олигархией" начали играть на публику и, надувая розовые и желтые щечки, возмущаться повышением тарифов на электроэнергию.
Даже не хочется спрашивать, где они все были полтора месяца! Потому что, ответ известен: в кармане у Плахотнюка", - написал в соцсетях Александр Петков.

16 августа подконтрольное беглому олигарху Владимиру Плахотнюку Национальное Агентство по регулированию в энергетике решило поднять тарифы на электроэнергию, в результате чего больше всех пострадают жители Бельц и северных районов страны.

Таким образом, тариф для потребителей центральных и южных районов установлен в размере  1,89 лея за киловатт/час (вместо 1,79 лея), а для жителей северных районов этот тариф составит 2,23 лея за кВт/ч (вместо 1,91 лея).

Только после этого, с гневными реакциями выступили занимающий должность президента Игорь Додон и представитель Блока ACUM Думитру Алайба.

Примечательно, что до своего прохождения в парламент, нынешние представители власти неоднократно заявляли, что тарифы на электроэнергию искусственно завышены из-за наличия преступных схем по наживе, в которых замешаны контролируемые беглым олигархом Плахотнюком посредники. Тогда же, политики обещали прекратить эти преступные схемы.


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