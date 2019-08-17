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В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит

Опубликовано : 18 август 2019 г. 11:33 | Просмотров: 7389 | Категория: Власть, Криминал

(ФОТО) Один из контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком "общественников" Михаил Багас сообщил в соцсетях, что бизнесмен из окружения Плахотнюка Юрий Лункашу был убит и речь не идет о самоубийстве.

Судя по публикации в соцсетях, об этом Багас сообщил еще в субботу до полуночи со ссылкой на "источники".

"Из источников сообщили -Ночью был убит Лункашу , ближайший сподвижник Плахотнюка, Муж сестры его жены. Однако.........", - говорится в публикации Багаса.

Ранее уже сообщалось, что в субботу около 20 часов на окраине Кишинева был найден с огнестрельным ранением в голову труп известного бизнесмен из окружения беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии Юрий Лункашу.

Контролируемое Игорем Додоном издание noi.md первым привело достаточно подробное описание для подобного рода происшествий, о котором полиция еще ничего не сообщала, настаивая на самоубийстве.

Как сообщает издание noi.md, звонок о происшествии поступил в полицию 17 августа, в 20:07. Звонивший сообщил, что на обочине трассы Яловены-Дурлешты находится труп человека с огнестрельной раной в области головы.

Издание цитирует слова звонившего (некий Борис Бабин), согласно которым Лункашу выстрелил себе в голову и скончался на месте. На допросе в полиции от также сказал, что работает водителем Юрия Лункашу, и 17.08.2019, примерно в 19:00, ему позвонил его начальник и вызвал к себе домой, так как захотел прокатиться, чтобы подышать свежим воздухом. Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и направился к трассе R-6 (Яловены-Дурлешты).

В какой-то момент Лункашу Юрий попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".

Свидетель также сообщил, что после этого он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, после чего выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35 и скончался на месте.

"Белый домик", о котором идет речь в записке, является строением, фактически принадлежащим Плахотнюку. Оно находится в элитном квартале на ул.Тимиш в Кишиневе. Имя Юрия Лункашу тесно связано со сделкой на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрская компания приобрела это здание.

Лункашу был неоднократно замечен с Плахотнюком во Франции, у особняка Плахотнюка. Сообщалось также, что он является кумнатом Плахотнюка, будучи женатым на сестре Плахотнюка, Елене.

Кроме того, известно, что Лункашу был связным между олигархом Владимиром Плахотнюком и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.


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