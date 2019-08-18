Обещанных лидером коалиции сюрпризов в парламенте не состоялось ...

Парламент, созванный на внеочередную сессию 15 августа, принял решение о лишении иммунитета только в отношении уже бежавшего из страны Илана Шора. Причем, Шор может быть задержан и без того чтобы его лишать иммунитета, поскольку преступление было совершено им, когда он еще не был депутатом.

В то же время, за несколько дней до созыва парламента Нэстасе заявил журналистам, что "внимание, очень многих на заседании будут ждать сюрпризы. Мы проводим процесс деолигархизации государства".

По словам Нэстасе, являющегося одним из лидеров правящей коалиции, решения о лишении иммунитета должны были быть приняты на основании возбужденного уголовного дела по узурпации государственной власти, а решения о снятии иммунитета ряда депутатов, по заверению Андрея Нэстасе, "ожидает общество".

Очевидно, меры, озвученные вице-премьером Нэстасе могли касаться депутатов Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, совершившей государственный переворот в начале июня 2019 года, узурпировав власть в стране.

Пока не известно, с кем власти договорились, отказавшись от уголовного преследования в отношении депутатов Демпартии.

Сам Андрей Нэстасе пока никак е прокомментировал не подкрепленные фактами свои заявления.