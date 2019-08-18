Представитель партии Додона возглавил Конституционный суд ...

Появившиеся ранее предположения о передаче Конституционного суда под контроль Партии социалистов подтвердились. Председателем Суда стал депутат-социалист Владимир Цуркан.

Об избрании Цуркана сообщается в пресс-релизе Конституционного суда. Как уточняется в пресс-релизе, Владимир Цуркан был избран "большинством голосов судей" на три года.

В отсутствие Цуркана его обязанности будет исполнять судья Люба Шова, ставшая предметом публичных насмешек после того, как были преданы гласности видеокадры с ее ответами на ломанном и безграмотном английском языке в ходе конкурса по отбору кандидатов на должность судей КС.

Владимир Цуркан является депутатом Партии социалистов. До своего появления в ПСРМ, он был депутатом Парии коммунистов, откуда ушел, придя в партию "Единая Молдова".

Цуркан был фигурантом коррупционных сделок, связанных с продажей коньяка "Белый аист" в России в свою бытность послом Молдовы в России. Имя Цуркана также связано с рядом незаконных строительств в центре Кишинева.