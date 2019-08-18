Санду выступила против утверждения представителя партии Додона главой Конституционного суда ...

Премьер-министр Майя Санду считает, что избрание председателем Конституционного суда Владимира Цуркана прошло в сомнительных условиях и оставляет за собой право на ответные действия.

Об этом заявила премьер-министр Майя Санду, комментируя решение об избрании председателем КС депутата от партии Додона Владимира Цуркана.

"Назначение представителя Партии социалистов во главу Конституционного суда является грубым действием, которой еще больше умаляет доверие в единственное учреждение конституционной юрисдикции в стране", - написала Санду, поставив под сомнение процесс голосования за Цуркана.

В этой связи, Майя Санду потребовала от судей публично объявить сделанный ими выбор в ходе тайного голосования. "Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на соответствующие действия", - говорится в заявлении премьер-министра.

Санду объяснила свою позицию тем, что "не позволительно завершать процесс деолигархизации государства от режима Плахотнюка переходом контроля над ключевым учреждением к другой политической силе".

Ранее уже сообщалось об избрании депутата-социалиста Владимира Цуркана председателем Конституционного суда. Согласно пресс-релизу Конституционного суда, Владимир Цуркан был избран "большинством голосов судей" на три года.

В отсутствие Цуркана его обязанности будет исполнять судья Люба Шова, ставшая предметом публичных насмешек после того, как были преданы гласности видеокадры с ее ответами на ломанном и безграмотном английском языке в ходе конкурса по отбору кандидатов на должность судей КС.

Владимир Цуркан является депутатом Партии социалистов. До своего появления в ПСРМ, он был депутатом Парии коммунистов, откуда ушел, придя в партию "Единая Молдова".

Цуркан был фигурантом коррупционных сделок, связанных с продажей коньяка "Белый аист" в России в свою бытность послом Молдовы в России. Имя Цуркана также связано с рядом незаконных строительств в центре Кишинева.