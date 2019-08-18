Страдающий амнезией полковник полиции уволен из органов МВД ...

(DOC) Полковник полиции Лилиан Левандовский, возглавлявший Центр по предотвращению торговли людьми Национального инспектората расследований МВД, уволен из органов МВД за грубое нарушение дисциплинарного устава и закона о деятельности работников полиции.

Как говорится в переданном агентству OMEGA приказе главы Генерального инспектората полиции, Левандовский был уволен по результатам проведенного в июле-августе внутреннего расследования.

В приказе отмечается, что офицер был уличен в неправомерном использовании служебного транспорта, а также корпоративной карточки, обеспечивающей заправку автомобиля за счет бюджета МВД.

Левандовский попал в поле зрения общественности после того, как 19 июля 2017 года он был найден перед зданием Парламента в состоянии амнезии среди протестующих против изменения избирательной системы, инициированного Додоном и Плахотнюком.

Замеченный, как один из отдававших приказы лицам в гражданском провоцировать протестующих, он не проявлял способности самоопределиться и заявил, что не знает, кто он и если является полицейским.

Позже, он был идентифицирован в соцсетях.

В июле, Левандовский участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности главы полиции.