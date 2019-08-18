Аэропорт Кишинева был тайно перепродан в офшор Ротшильдам ...

О сделке сообщает издание Airport World magazine, являющееся органом Международного совета аэропортов.

Согласно сообщению, 95% акций компании Avia Invest, в концессионной собственности которой находится Аэропорт Кишинева, были приобретены компанией инвестиционной компанией в сфере недвижимости NR Investments Ltd. Компания зарегистрирована на острове Гернси (Нормандские острова).

Соглашение о продаже было ратифицировано в понедельник представителями Avia Invest и эксклюзивным бенефициаром NR Investments Нэтом Ротшильдом.

Власти Молдовы пока никак не отреагировали на информацию о возможном переходе Аэропорта Кишинева в собственность третьих лиц.

Avia Invest владеет Аэропортом Кишинева на условиях концессии с 30 августа 2013 года в результате преступной схемы, организованной на уровне правительства бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором.

Процедура передачи Международного аэропорта Кишинева в концессию сейчас являются предметом расследования специальной парламентской комиссии.