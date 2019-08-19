Путин предостерег протестующих в Москве от сценария 'желтых жилетов' во Франции ...

Находясь с рабочим визитом во Франции, Владимир Путин заявил, что российские власти не хотят разворота протестных акций в Москве подобно протестам "желтых жилетов" во Франции.

"Не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные законные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан, - не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности", - заявил Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, цитируемый Би-би-си.

Путин также упомянул протесты "желтых жилетов" во Франции и заявил, что российские власти не хотят, чтобы подобные события происходили в Москве. "И [мы] будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона", - сказал он.

Незарегистрированным кандидатам, по словам Путина, следовало подавать в суд и добиваться регистрации на выборах там.

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный властями митинг, в котором, по данным "Белого счетчика", приняли участие до 60 тысяч человек. На несанкционированных акциях полиция массово и зачастую жестко задерживала протестующих, кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Единственным кандидатом, который был допущен к выборам в Мосгордуму после обращения в суд, стал бывший лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин.