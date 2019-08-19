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Домника Маноле требует пересмотра решения об избрании главы Конституционного суда

Опубликовано : 20 август 2019 г. 09:33 | Просмотров: 787 | Категория: Власть

(DOC) Избранный накануне в результате сомнительной процедуры председатель Конституционного суда Владимир Цуркан может лишиться своей должности.

Наутро после вчерашнего решения, судья Домника Маноле зарегистрировала заявление с требованием о пересмотре решения об избрании Владимира Цуркана в должности председателя КС и Любы Шова в качестве и.о. председателя на период его отсутствия.

Свое требование Маноле аргументирует тем, что после принятия решения появилась информация о том, что результаты тайного голосования были известны заранее. По мнению Домники Маноле, "есть резонные подозрения, что результаты тайного голосования были подделаны".

"Таким образом, подозрения в связи с законностью принятия решений не могут быть проверены и отметены другим образом, чем посредством процедуры пересмотра", - говорится в поданном Домникой Маноле заявлении.

Вечером 19 августа, судья Люба Шова предоставила журналистам СМС-переписку, в которой скрываемый ею депутат уверяет, что он запланировал результат голосования в пользу Владимира Цуркана, который, в свою очередь, должен был выдвинуть кандидатуру Любы Шова в качестве и.о председателя. Позже, именно так и случилось, а представитель Партии социалистов был объявлен председателем КС.

Ранее уже сообщалось об избрании депутата-социалиста Владимира Цуркана председателем Конституционного суда. Согласно пресс-релизу Конституционного суда, Владимир Цуркан был избран "большинством голосов судей" на три года.

В отсутствие Цуркана его обязанности будет исполнять судья Люба Шова, ставшая предметом публичных насмешек после того, как были преданы гласности видеокадры с ее ответами на ломанном и безграмотном английском языке в ходе конкурса по отбору кандидатов на должность судей КС.

Владимир Цуркан является депутатом Партии социалистов. До своего появления в ПСРМ, он был депутатом Парии коммунистов, откуда ушел, придя в партию "Единая Молдова".

Цуркан был фигурантом коррупционных сделок, связанных с продажей коньяка "Белый аист" в России в свою бытность послом Молдовы в России. Имя Цуркана также связано с рядом незаконных строительств в центре Кишинева.


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