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Министр экономики похвалился прессе своей абсурдной идеей

Опубликовано : 20 август 2019 г. 15:00 | Просмотров: 475 | Категория: Власть

Глава Министерства экономики Вадим Брынзан объявил журналистам о своих неких договоренностях с владельцем распределительных электросетей, которые на его взгляд способны удержать контроль государства над сетями.

Как заявил Брынзан, был выявлен конечный выгодополучатель проданных компаний "Red Union Fenosa" и "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie"(электрораспределительные сети Центра и Юго-Запада Молдовы - Ред.). Им оказался миллиардер из Чехии, которому теперь принадлежат 80% инвестиции.

В этой связи, министр сообщил, что лично им были проведены переговоры с миллиардером, который "в письменной форме обязался не отчуждать, прямо или косвенно, этот стратегический для нас актив без согласия Высшего совета безопасности".

Министр не уточнил, каким образом не являющийся ни органом власти, ни юридическим лицом, Высший совет безопасности может быть субъектом каких-либо договоренностей и обязательств.

Согласно Указу президента от 8 октября 1997 года, "Высший совет безопасности является консультативным органом, который  анализирует деятельность министерств и департаментов в  области обеспечения   национальной  безопасности  и  представляет   рекомендации президенту  Республики Молдова по вопросам внешней и внутренней политики государства".

Закон о государственной безопасности также определяет этот орган лишь как консультативный.

ВСБ не входит и в систему органов государственной безопасности.

Более того, согласно Закону, "члены Высшего совета безопасности не наделяются дополнительными должностными полномочиями и не имеют права издавать  распоряжения, выходящие за пределы компетенции, обусловленной занимаемой должностью" (ст. 12(5)).


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