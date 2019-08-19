Сергей Чеботарь оправдан Апелляционной палатой ...

Бывший сотрудник "Пошта Молдовей", раскрывший схемы контрабанды с анаболиков и наркотиков, был оправдан вынесенным во вторник решением Апелляционной палаты.

Этим решением был отменен приговор суда первой инстанции от марта этого года, согласно которому Чеботарь был приговорен к 8 годам лишения свободы за незаконное присвоение иностранных активов и использование принудительного труда.

Скрывавшийся до сих пор за границей Сергей Чеботарь объявил, что завтра он намерен вернуться в Молдову и проведет пресс-конференцию.

Ранее уже сообщалось, что после того, как Сергей Чеботарь предал гласности контрабандные схемы на госпредприятии "Пошта Молдовей" с участием руководства Демпартии и близких к олигарху Владимиру Плахотнюку лиц, в отношении него было возбуждено два уголовных дела. Позже, в срочном порядке суды начали выносить решения об его аресте и заключении в тюрьму. В результате, Чеботарь вынужден был покинуть Молдовы и просить политическое убежище Бельгии.

Сергей Чеботарь является одним из активистов Партии Платформа DA.