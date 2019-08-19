Контролируемый Додоном Конституционный суд отказался отменять собственное сомнительное решение ...

Решение об отклонении запроса Маноле по поводу назначения Цуркана подписал сам Цуркан.

В своем запросе Маноле аргументировала требование об отмене решения о назначении руководства КС тем, что после сделанного накануне публичного заявления судьи Любы Шова о том, что избрание Владимира Цуркана было заранее спланировано.

В свою очередь, Суд под руководством Владимира Цуркана отметил в своем постановлении, что "судья Люба Шова объявила, что получила сообщения по телефону от скрываемой ею личностью, сообщения, которые она озучила не до процесса избрания, а лишь в понедельник (19 августа 2019 г.), после рабочего дня". "В конце концов, г-жа судья Люба Шова заявила, что на ее голос не было оказано влияния", - говорится в решении Суда.

Ранее уже сообщалось, что вечером 19 августа судья Люба Шова предоставила журналистам СМС-переписку, в которой скрываемый ею депутат уверяет, что он запланировал результат голосования в пользу Владимира Цуркана, который, в свою очередь, должен был выдвинуть кандидатуру Любы Шова в качестве и.о председателя. Позже, именно так и случилось, а представитель Партии социалистов был объявлен председателем КС.