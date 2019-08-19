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Навальному могут продлить арест из-за болезни

Опубликовано : 20 август 2019 г. 23:28 | Просмотров: 192 | Категория: Мир

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному собираются прибавить к сроку административного ареста время, которое он провел в больнице после отравления.

Как сообщает Deutsche Welle,  об этом написала в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. "Ему собираются прибавить к аресту те часы, которые он провёл в больнице, - несмотря на круглосуточный конвой, он якобы был свободен в это время", - написала Ярмыш. Вопрос о продлении срока будет рассмотрен 22 августа Симоновским судом Москвы.

Этот же суд ранее приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призыв выйти 27 июля на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На следующий день после митинга политик был госпитализирован в больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция".


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