Легкомысленные заявления министра спровоцировали реакцию Додона и Нэстасе ...

После того, как накануне министр экономики Вадим Брынзан практически согласился с перепродажей Аэропорта, Додон объявил о срочном созыве Высшего совета безопасности. "Требую от Министерства экономики и инфраструктуры, а также всех государственных структур подготовить информацию, касающуюся этой сделки, посредством которой была продана компания, виновная в беззакониях в Аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников, а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании", - написал Додон в соцсетях.

По этому же поводу вышла с Заявлением и партия вице-премьера Андрея Нэстасе. В Заявлении Партии Платформа DA говорится о целом ряде документов, позволяющих и предписывающих разорвать договор о концессии Кишиневского Международного аэропорта в виду грубейших нарушений закона еще при заключении контракта.

В этой связи Платформа DA потребовала установить мораторий на действия с Аэропортом, признать незаконной сделку между Avia Invest и NR Investments Ltd до окончательного судебного решения о законности концессионирования Аэропорта. Партия также требует проинформировать местные и международных предпринимателей о том, что "любая сделка, совершенная Avia Invest до окончательного решения судебных инстанций Молдовы не будет признана властями Республики Молдова".

Кроме того, в Заявлении правящей партии потребовано "установление механизмов по возвращению Аэропорта в управление государства посредством аннулирования сделки о концессии".

Ранее уде сообщалось, что 19 августа зарегистрированная на Нормандских острова инвестиционная фирма в сфере недвижимости NR Investments Ltd подтвердила приобретение 95% компании Avia Invest, концессионера Кишинёвского Международного аэропорта. Контракт был ратифицирован 19 августа представителями Avia Invest и единственным бенефициаром фирмы NR Investments Натом Ротшильдом.