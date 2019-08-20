Визит Шойгу в Кишинев спровоцировал скандал в правительстве ...

Премьер-министр Майя Санду запретила придавать какой-либо официальный статус запланированному на 24 августа визиту министра обороны России Сергея Шойгу, а также подписывать различного рода соглашения.

Об этом Санду заявила в ходе прошедшего в среду заседания правительства, отчитав министра обороны Павла Войку за самоуправство, проявленное им в ходе своего визита в Москву, где Войку пригласил Шойгу посетить с визитом Молдову.

Как заявила премьер-министр, Войку не предпринял необходимых в подобных случаях шагов.

“Правительство не участвует в этом визите, никакие официальные соглашения или договоренности не могут быть подписаны. Шойгу может посетить Республику Молдова как частное лицо“, - подчеркнула Санду. Кроме того, она обратила внимание, что возникает вопрос и в связи с составом делегации российского министра обороны. “Когда он приезжает с частным визитом, у него не может быт ь делегации”, - сказала премьер.

“На будущее, если Вы хотите приглашать гостей в Республику Молдова, эти приглашения должны соответствовать закону. Правительство должно быть уведомлено заранее, чтобы привлекать посольства и МИДЕИ”, - добавила премьер-министр Майя Санду, отчитывая министра обороны Павла Войку.

Известно, что 26 июля, находясь в Москве, Войку пригласил министра обороны России Сергея Шойгу с визитом в Молдову.