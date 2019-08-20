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Посол Молдовы в России вызван для консультаций в Кишинев

Опубликовано : 21 август 2019 г. 15:18 | Просмотров: 311 | Категория: Власть

В связи с визитом министра обороны России в Молдову премьер-министр Майя Санду потребовала вызвать для консультаций посла Молдовы в Москве.

О вызове посла Андрея Негуцы для консультаций в Кишинев Майя Санду заявила на проведенном заседании кабинета министров, возмутившись самоуправством министра обороны Молдовы Павла Войку, пригласившего Шойгу в Кишинев в обход официальных процедур.

На заседании правительства Санду запретила придавать какой-либо официальный статус запланированному на 24 августа визиту министра обороны России Сергея Шойгу, а также подписывать различного рода соглашения.

Как заявила премьер-министр, Войку не предпринял необходимых в подобных случаях шагов.

“Правительство не участвует в этом визите, никакие официальные соглашения или договоренности не могут быть подписаны. Шойгу может посетить Республику Молдова как частное лицо“, - подчеркнула Санду. Кроме того, она обратила внимание, что возникает вопрос и в связи с составом делегации российского министра обороны. “Когда он приезжает с частным визитом, у него не может быт ь делегации”, - сказала премьер.

Известно, что 26 июля, находясь в Москве, Войку пригласил министра обороны России Сергея Шойгу с визитом в Молдову.


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