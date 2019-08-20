Представители Додона в правительстве не были против траура в дни освобождения Молдовы и Румынии от фашизма ...

По инициативе премьер-министра Майи Санду, правительство приняло решение об объявлении траура 23 и 24 августа, а 23 августа Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов.

Во время голосования, представляющие Игоря Додона члены правительства Павел Войку (министр обороны) и Ирина Влах (башкан Гагаузии) попросили отметить, что “они воздержались”. Еще один представитель команды Додона в правительстве – вице-премьер Василий Шова, отсутствовал на заседании.

Согласно принятому правительству постановлению, 23 и 24 августа во всех населенных пунктах, а также в дипломатических и консульских представительствах Республики Молдова за рубежом будет приспущен государственный флаг.

“23 августа, в 10.00, в память о жертвах всех тоталитарных и авторитарных режимов, независимо от идеологии, правительство и органы государственной власти устроят минуту молчания. Органы центрального и местного публичного управления организуют 23 и 24 августа мероприятия, посвященные этому событию, в рамках бюджетных ассигнований”, - отмечается в документе.

Кроме того, правительство рекомендует государственным органам, предприятиям и организациям ”отказаться от массовых развлечений”.

В то же время, занимающий должность президента Игорь Додон организует на центральной площади Кишинева грандиозный концерт в День 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. В этот же день Додон примет участие в ряде праздничных мероприятий в честь освобождения Молдовы от фашизма.