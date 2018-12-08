Демпартия нашла замену Плахотнюку ...

Вместо отказавшегося от депутатского мандата беглого олигарха Владимира Плахотнюка по Ниспоренскому избирательному округу будет выдвинут действующий председатель Ниспренского района Геннадий Вердеш.

Об этом заявил депутат ДПМ, экс-премьер Павел Филип в эфире Радио Moldova.

"По результатам дискуссий с коллегами по партии мы решили, что в Ниспоренах кандидатом станет господин Вердеш", - отметил Филип.

Ниспоренский одномандатный избирательный округ №17 был создан специально "под Плахотнюка". Олигарх стал там депутатом, набрав более 72% голосов. 14 июня Плахотнюк тайно бежал из Молдовы. Предположительно, он скрывается в США.