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Демпартия нашла замену Плахотнюку

Опубликовано : 21 август 2019 г. 21:03 | Просмотров: 898 | Категория: Власть

Вместо отказавшегося от депутатского мандата беглого олигарха Владимира Плахотнюка по Ниспоренскому избирательному округу будет выдвинут действующий председатель Ниспренского района Геннадий Вердеш.

Об этом заявил депутат ДПМ, экс-премьер Павел Филип в эфире Радио Moldova.

"По результатам дискуссий с коллегами по партии мы решили, что в Ниспоренах кандидатом станет господин Вердеш", - отметил Филип.

Ниспоренский одномандатный избирательный округ №17 был создан специально "под Плахотнюка". Олигарх стал там депутатом, набрав более 72% голосов. 14 июня Плахотнюк тайно бежал из Молдовы. Предположительно, он скрывается в США.


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