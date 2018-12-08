Демпартия нашла замену Плахотнюку
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Вместо отказавшегося от депутатского мандата беглого олигарха Владимира Плахотнюка по Ниспоренскому избирательному округу будет выдвинут действующий председатель Ниспренского района Геннадий Вердеш.
Об этом заявил депутат ДПМ, экс-премьер Павел Филип в эфире Радио Moldova.
"По результатам дискуссий с коллегами по партии мы решили, что в Ниспоренах кандидатом станет господин Вердеш", - отметил Филип.
Ниспоренский одномандатный избирательный округ №17 был создан специально "под Плахотнюка". Олигарх стал там депутатом, набрав более 72% голосов. 14 июня Плахотнюк тайно бежал из Молдовы. Предположительно, он скрывается в США.
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