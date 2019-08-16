Путин предупредил протестующих в Москве об уголовном преследовании ...

Президент России Владимир Путин считает, что протестные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы, а митингующие-нарушители должны привлекаться к уголовной и административной ответственности.

Об этом президент России заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в Хельсинки.

"Что касается событий в России, в Москве в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы. Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство. В частности, они должны были представить списке тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые "мертвые души", есть люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих листах подписных. Это не ошибка, это фальсификация", - заявил Путин.

По мнению президента России, кандидаты, которым отказано в регистрации на выборах, имеют право обратиться в суд, что является законным способом защиты своих прав.

"На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали в России законы. Те, кто нарушают законы, будут привлекаться к ответственности: к административной либо уголовной. В полном соответствии с российским законодательством», — подчеркнул Путин.

В этой связи Путин сослался на то, что протестные акции за рубежом носят более масштабный характер, чем в России, и имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций.

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный властями митинг, в котором, по данным "Белого счетчика", приняли участие до 60 тысяч человек. На несанкционированных акциях полиция массово и зачастую жестко задерживала протестующих, кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Единственным кандидатом, который был допущен к выборам в Мосгордуму после обращения в суд, стал бывший лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Выборы в Московскую городскую думу намечены на 8 сентября.