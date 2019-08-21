Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка ...

Осужденный на 14 лет за убийство бывшего полицейского кикбоксер Ион Шолтояну освобожден на 4 года раньше срока в качестве компенсации за "плохие условия содержания в тюрьме".

Решение об освобождении Шолтояну, связанного с кланом беглого олигарха Владимира Плахотнюка, было принято в среду Кишиневским судом.

Ион Шолтояну был осужден на 14 лет тюрьмы в 2013 году после того, как двумя годами ранее, на террасе одного из ресторанов в центра Кишинева среди бела дня он застрелил бывшего полицейского Иона Стратулата.

Тогда, Шолтояну бежал с места преступления и пытался бежать из Молдовы через Приднестровье. На суде, Ион Шолтояну настаивал, что стрелял в Стратулата из самообороны.

Руководивший операцией по задержанию Шолтояну, будущий глава МВД Александр Жиздан сообщал тогда, что из пистолета который был найден у Шолтояну, в 2003 году был убит предполагаемый преступный лидер этнических ромов, по прозвищу Джамбат.

В июле июле этого года издание Newsmaker опубликовало видеозапись разговора в криковской тюрьме одного из пропагандистов холдинга Плахотнюка - Вячеслава Балакчи с осужденными за убийства Ионом Друцэ и Ионом Шолтояну. Встреча Балакчи была организована властями, а показания его собеседников из тюрьмы были использованы Плахотнюком против Ренато Усатого. На настойчивые вопросы Шолтояну, от кого он пришел, Балакчи отвечает — "со стороны Плахотнюка". На кадрах видно, что сотрудник администрации тюрьмы находится в приятельских отношениях с осужденными и подтверждает договоренности о необходимости интервью.

Как сообщила Национальная администрация тюремных учреждений, это решение суда было обжаловано.