МЕНЮ
Twitter
﻿ 151
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:29  

Президент Украины назвал условия возвращения России в G7

09:02  

Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

21.08.2019  

Путин предупредил протестующих в Москве об уголовном преследовании

21.08.2019  

Демпартия нашла замену Плахотнюку

21.08.2019  

Представители Додона в правительстве не были против траура в дни освобождения Молдовы и Румынии от фашизма

21.08.2019  

Посол Молдовы в России вызван для консультаций в Кишинев
все новости

Президент Украины назвал условия возвращения России в G7

Опубликовано : 22 август 2019 г. 09:29 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение конфликта на Донбассе, а также освобождение украинских политзаключенных и моряков являются основными условиями возвращения России в "Большую Восьмерку" (G7+1).

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, подчеркнув, что "с марта 2014 года, после приостановления участия России в G7, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил Владимир Зеленский, комментируя намерения России вернуться в G7.

В этой связи он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Накануне, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что было бы стратегической ошибкой приглашать Москву в "Большую восьмерку" до разрешения кризиса на Украине.
Вопрос возвращения России в "клуб великих держав" обсуждался президентами Франции и США в телефонном разговоре.

Россия была исключена из G8 после присоединения Крыма.

Решение о возвращении России в "восьмерку" может быть принято только консенсусом всех стран-участни.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Президент Украины назвал условия возвращения России в G7

Президент Украины назвал условия возвращения России в G7 ...

Просмотров: 2
Путин предупредил протестующих в Москве об уголовном преследовании

Путин предупредил протестующих в Москве об уголовном преследовании ...

Просмотров: 729
Навальному могут продлить арест из-за болезни

Навальному могут продлить арест из-за болезни ...

Просмотров: 411
Путин предостерег протестующих в Москве от сценария

Путин предостерег протестующих в Москве от сценария 'желтых жилетов' во Франции ...

Просмотров: 847
В Одессе сгорела гостиница: восемь погибших

В Одессе сгорела гостиница: восемь погибших ...

Просмотров: 1178
Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам

Путин присвоил звания Героев России совершившим экстренную посадку в поле летчикам ...

Просмотров: 921
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14430
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40667
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 38274
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15980
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105465
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 104279
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38871
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 38118
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Просмотров: 27538
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Просмотров: 22356
Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Просмотров: 21373
Гражданская люстрация: Партия Плахотнюка продолжает представлять правительство Майи Санду в Бельцах

Гражданская люстрация: Партия Плахотнюка продолжает представлять правительство Майи Санду в Бельцах

Просмотров: 20761
ВЛАСТЬ
Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

21.08.2019  Демпартия нашла замену Плахотнюку
21.08.2019  Представители Додона в правительстве не были против траура в дни освобождения Молдовы и Румынии от фашизма
21.08.2019  Посол Молдовы в России вызван для консультаций в Кишинев
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит

В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит

10.08.2019  Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу
07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (101)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker