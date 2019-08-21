Президент Украины назвал условия возвращения России в G7 ...

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение конфликта на Донбассе, а также освобождение украинских политзаключенных и моряков являются основными условиями возвращения России в "Большую Восьмерку" (G7+1).

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, подчеркнув, что "с марта 2014 года, после приостановления участия России в G7, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил Владимир Зеленский, комментируя намерения России вернуться в G7.

В этой связи он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Накануне, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что было бы стратегической ошибкой приглашать Москву в "Большую восьмерку" до разрешения кризиса на Украине.

Вопрос возвращения России в "клуб великих держав" обсуждался президентами Франции и США в телефонном разговоре.

Россия была исключена из G8 после присоединения Крыма.

Решение о возвращении России в "восьмерку" может быть принято только консенсусом всех стран-участни.