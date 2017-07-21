В Кишиневском аэропорту обнаружены десятки источников радиоактивного заражения
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Служба информации и безопасности проинформировала о найденных на территории Аэропорта 30-ти источников радиоактивного излучения.
Об этом говорится в пресс-релизе СИБ, в котором уточняется, что источники радиации были обнаружены 20 августа.
Согласно данным спецслужб, обнаруженные источники радиации (с радиоактивным материалом Строций-90) использовались на летательных аппаратах советского производства, которые припаркованы на территории Кишиневского Международного аэропорта. Их уровень радиационного излучения значительно превышает норму.
В результате, Служба информации и безопасности ограничилась лишь предупреждением в адрес руководства Аэропорта "во избежание возможных незаконных действий, а также угрозы здоровью и безопасности населения".
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