Юрий Мунтян: День освобождения Молдовы от фашизма - это не терпящая интерпретаций общечеловеческая ценность ...

Об этом заявил экс-депутат Юрий Мунтян в интервью изданию Enews, комментируя заявления ряда политиков о том, что Ясско-Кишиневская операция явилась своего рода новой трагедией для Бессарабии и Румынии.

"Для любого жителя Европы, включая "политиков" всех мастей, здесь нет и не может быть пространства для мнений. Освобождение Молдовы и Ясско-кишиневскую операцию с ее военно-политическим итогом в целом можно считать очень весомым вкладом в дело избавления всей Европы от нацизма и установления мира на континенте", - заявил Мунтян, являющийся одним из инициаторов создания Партии коллективного действия "Гражданский конгресс".

Он напомнил, что за годы войны Молдова потеряла около 650 тыс. человек. Из них только около 84 тыс. погибли на фронте в рядах Красной Армии. Потери гражданского населения в годы нацистской оккупации составляют около 550 тыс. человек. Все это мирные жители Бессарабии. Среди жертв сотни тысяч бессарабских евреев (90% от численности еврейского населения Бессарабии), уничтоженных в концлагерях Транснистрии. Всего в лагерях Транснистрии было уничтожено более 300 тыс. евреев и 50 тыс. цыган, свезенных из Молдовы, Украины и Румынии.

"Какие тут могут быть интерпретации, тем более у тех, кто неустанно говорит о европейской интеграции и выстраданных Европой общечеловеческих ценностях?", - недоумевает Юрий Мунтян.

В этой связи он подчеркнул, что "и те, кто погиб и те, кто выжил в боях за Молдавию, заслуживают нашей признательности и вечной памяти". "Никто из них не рисковал жизнью ради установления превосходства одной нации над другой или, тем более, ради физического устранения целых народов, в отличие от их противников. Жаль, что эти очевидные, прописные истины приходится напоминать в наше время. И уж никоим образом нельзя вменять в вину миллионам советских солдат преступления сталинского режима послевоенных лет, как это делают некоторые молдавские политики, не за это они воевали", - заявил Мунтян.

Также, Юрий Мунтян заявил о недопустимости знака равенства между фашизмом и коммунизмом. Мунтян отметил, что в отличие от фашизма, в человеконенавистнической идеологии, основывающейся на превосходстве одних людей над другими, коммунизм ориентирован на будущее и непрерывный, бесконечный прогресс. "Это преодоление социального угнетения вне зависимости от его формы, то есть борьба за свободу", - отметил Мунтян.

В этой связи он заявил, что "нет ничего удивительного в том, что даже сам термин "тоталитаризм", который сейчас используют все, кому не лень без ссылки на автора, ввел в научный и политический обиход коммунист Антонио Грамши, умерший в застенках автора слова "фашизм", а также поборника "средиземноморского духа" и, в "буйной" молодости, незадачливого социалиста Бенито Амилькаре Андреа Муссолини".