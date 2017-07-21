Слусарь считает, что опубликование скрытых Отчетов Kroll является 'пиаром' ...

Об этом Слусарь заявил в четверг на пресс-конференции в своем качестве главы парламентской следственной комиссии по выявлению всех деталей опустошения банковской системы и расследования банковской кражи.

Слусарь сделал свое неожиданное заявление, отвечая на вопрос, если члены возглавляемой им уже несколько месяцев комиссии не намерены заслушать лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, опубликовавшего скрытую от общественности часть Отчета Kroll.

По признанию Слусаря, члены его комиссии все еще ждут подтверждения подлинности опубликованного Усатым еще в середине июля Отчета, несмотря на то, что никто не ставит под сомнение содержание доклада. Более того, депутат сообщил, что ни Нацбанк, ни Генпрокуратура, ни Kroll ничего не сообщили о подлинности документа.

По мнению Слусаря, еще полгода назад требовавшего опубликования всех секретных частей Отчета Kroll, "большинство членов" возглавляемой им комиссии считают, что целью опубликования секретного Отчета Ренато Усатым был "лишь пиар".

Выйдя к прессе, Слусарь объявил о сенсационных, на его взгляд, документах, которые он отказался предоставить, сославшись на "секретность". Если верить Александру Слусарю, эти документы указывают на многомиллиардные банковские операции трех задействованных в афере банков уже после выделения 14 миллиардов леев из резервов Нацбанка.

В свою очередь, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый назвал очередной выход Слусаря "сотрясанием воздуха".

"Перестаньте уже сотрясать воздух, домнул Слусарь. Роль парламентской комиссии не в том, чтобы "отвлекать" общественное мнение в стиле бульварной прессы. Общество должно знать всю правду целиком. Не дерибаньте ее на куски, которые выгодны только вам. Вы знаете, что я имею в виду.

Хорошее кино должно закончиться поимкой и наказанием преступников. Найдите виновных, верните Шора и Плахотнюка домой. Перестаньте тянуть, а то ваша "Игра престолов" превращается уже в "Каникулы в Простоквашино", - написал в соцсетях Ренато Усатый, комментируя выход депутата, который под видом "гостайны" скрывает информацию о "краже века".