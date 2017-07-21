В Молдове количество избирателей превышает численность населения ...

Официальное количество избирателей на 600 тысяч человек больше, чем общая численность населения страны.

Данные о количестве граждан с правом голоса на предстоящих 20 октября местных и повторных парламентских выборов в ряде одномандатных округов были опубликованы в четверг Центральной избирательной комиссией.

Согласно этим данным, общее количество избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, составляет 3 285 894 человека. Из них, 2 818 228 граждан с правом голоса смогут голосовать на местных выборах.

ЦИК объяснил эту разницу тем, что часть лиц имеет гражданство Молдовы, но не имеет прописки или постоянного места жительства, а также эмигрировала за границу.

В то же время, согласно предоставленным 11 июля Национальным бюро статистики официальным данным, по состоянию на 1 января 2019 года в Молдове было 2 681 735 человек, включая детей.

ЦИК Молдовы пока никак не объяснил столь серьезную разницу в официальных данных, способных оказать серьезное влияние на результаты выборов.