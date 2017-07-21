Россия и Украина договорились об обмене удерживаемых граждан ...

Об этом сообщает российское агентство РБК. Агентство утоняет, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве.

В то же время, сообщается, что процесс обмена не затронет главреда украинского отделения "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, источники РБК сказать затрудняются.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. "Пока к этому добавить нечего", - сказал он РБК. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий.

С украинской стороны переговорным процессом занимается команда офиса президента Украины и курирует лично Владимир Зеленский, сказал РБК собеседник, близкий к офису украинского президента. Для Зеленского тема освобождения задержанных в Керченском проливе моряков очень важная, ее он особо выделял как в предвыборной кампании, так и уже после инаугурации, напоминает он.

О том, что Россия и Украина обсуждают возможность обмена арестованных после инцидента в Керчи украинских моряков, 15 июля заявил замглавы МИДа Григорий Карасин. Россия "думает над этим", подчеркнул он.

Тогда же омбудсмены двух стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками уже находящихся в российских и украинских СИЗО и тюрьмах россиян и украинцев.