Российских оппозиционеров решили подавить многомиллионными исками ...

Московский метрополитен подал в суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Московскую городскую думу, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.

Сумма иска составляет 53 миллиона 642 тыс. рублей 20 коп.

Как сообщает "Интерфакс", ответчиками по иску, поданному 21 августа, являются незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.

Этим же оппозиционерам уже представлены иски от других муниципальных предприятий "Мосгортранс", "Автомобильные дороги" на общую сумму более 13 млн рублей.

"Мосгортранс" объяснил свой иск на 1,2 млн руб. жалобами людей на сбои по маршрутам из-за несанкционированных перекрытий дороги. В иске "Автомобильных дорог" говорится об убытке более чем на 11 млн руб. из-за обеспечения общественного порядка.

Навальный, Яшин и Галямина сейчас отбывают серию последовательных административных арестов за нарушения порядка проведения уличных акций и за призывы участвовать в несогласованных мероприятиях. Милов отбывает арест в 30 суток. Степанов отбыл два ареста и 16 августа был оштрафован на 300 тысяч рублей за организацию встреч кандидатов в депутаты с избирателями на Трубной площади.

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный властями митинг, в котором, по данным "Белого счетчика", приняли участие до 60 тысяч человек. На несанкционированных акциях полиция массово и зачастую жестко задерживала протестующих, кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Единственным кандидатом, который был допущен к выборам в Мосгордуму после обращения в суд, стал бывший лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Выборы в Московскую городскую думу намечены на 8 сентября.