Самый кровавый министр обороны хочет возглавить Кишинев ...

Об этом говорится в заявлении выдвигающей его Зеленой экологической партии, в которой Маринуца, ранее состоявший в Либеральной и Демпартии, ныне является генеральным секретарем.

"Генеральный секретарь партии г-н Виталий Маринуца выдвинут кандидатом на должность мэра Кишинева. Мы полностью уверены в хозяйственных и управленческих способностях выбранного кандидата, учитывая, что это именно тот человек, который нужен столице в ее текущем развитии", - говорится в заявлении партии.

В должности министра обороны Маринуца зарекомендовал себя, как самый кровавый министр обороны.

За период его нахождения во главе Министерства обороны, с сентября 2009 года, было зарегистрировано девять смертельных случаев среди солдат во время несения службы. Только в 2013 году имели место четыре случая гибели военнослужащих.

В то же период Генпрокуратура зафиксировала рост дезертирства военнослужащих, а также случаев совершения преступлений в рядах Национальной армии.

Власти Молдовы сохраняли Виталия Маринуца на посту министра более четырех лет, несмотря на многочисленные требования об отставке со стороны оппозиции.

27 февраля 2014 года, после жестких обвинений, прозвучавших в его адрес на заседании Коллегии Министерства обороны, представлявший Либеральную партию Виталий Маринуца объявил об уходе в отставку, которая, спустя несколько часов, была принята премьер-министром.

В ноябре 2014 года, Маринуца вступил в Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка и агитировал за нее на парламентских выборах 2014 года.