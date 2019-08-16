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В России рассекречены документы об освобождении Кишинева

Опубликовано : 23 август 2019 г. 09:17 | Просмотров: 978 | Категория: Страна

(DOC) На сайте Министерства обороны России появились ультиматум командующего 3-м Украинским фронтом Федора Толбухина окруженным немецким и румынским войскам, донесение об освобождении Кишинева, отчет о разрушениях за время оккупации и другие документы.

Как сообщает РБК, ряд архивных документов, рассказывающих о ходе операции, были опубликованы в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецких и румынских войск.

Освобождение Кишинева произошло в ходе Ясско-Кишиневской операции, главной целью которой был разгром группы армий "Южная Украина" и вывод из войны союзной нацистской Германии Румынии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в наступление утром 20 августа 1944 года, имея задачу уже на первом этапе операции разбить кишиневскую группировку противника, не дав ей отойти на запад.

Наступление развивалось настолько успешно, что уже в 17:00 23 августа части 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Николая Берзарина вошли в Кишинев, а к 4:00 24 августа полностью овладели им (на сайте Минобороны опубликовано донесение Берзарина военному совету 3-го Украинского фронта).

В ночь на 24 августа командующий войсками 3-го Украинского фронта генерал армии Федор Толбухин предъявил командованию окруженных неподалеку от Кишинева немецких и румынских частей ультиматум, предложив сдаться.

"Положение находящихся под вашим командованием частей безвыходное. Все пути отступления для вас отрезаны. Эвакуация по морю неосуществима, так как вы блокированы и с моря силами Чернорморского флота СССР. В воздухе безраздельно господствует советская авиация", - говорилось в ультиматуме Толбухина.

25 августа Толбухин сообщил в Москву, что войска 3-го Украинского фронта, продолжая уничтожение окруженной группировки, взяли большое число пленных и вышли на государственную границу СССР, овладев городом и крепостью Измаил. 26 августа Совинформбюро сообщило, что войска 3-го Украинского фронта взяли в плен 55 800 немецких и румынских солдат и офицеров и захватили большое количество боевой техники.

В то же время начальник политуправления 3-го Украинского фронта Иван Аношин подготовил доклад о разрушениях в Кишиневе, произведенных оккупантами. Население города, согласно докладу, за время оккупации сократилось в десять раз — с 300 тыс. до 30–40 тыс. человек.

"Перед своим отступлением немцы и румыны подожгли, взорвали и разрушили большинство крупных правительственных зданий и промышленных предприятий города, полностью сожжены и уничтожены вокзал, товарная станция со всеми складскими помещениями, паровозо-ремонтное депо, маслозавод, табачная и мармеладная фабрики, кожевенный завод, городская баня, водопровод. Город не имеет воды и света, разрушены мосты на основных улицах. Более половины жилого фонда приведено в полную негодность", - говорится в телеграфном донесении начальника политуправления 3-го Украинского фронта в Главное политическое управление РККА.

Приказом верховного главнокомандующего от 24 августа 1944 года войскам, участвовавшим в освобождении Кишинева, была объявлена благодарность, а в Москве в честь этого события был дан салют в 24 залпа из 324 орудий.


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