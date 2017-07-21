Министр экономики предлагает не тратить времени на борьбу за возврат Аэропорта государству ...

По мнению министра экономики Вадима Брынзана, "не является невозможным" возврат Кишиневского международного аэропорта в собственность государства, но это будет затратным по времени, а за этот период концессионер все равно получит не менее 100 миллионов евро прибыли.

Об этом Брынзан заявил в интервью Радио Europa Liberă ("Свободная Европа").

"И даже, если мы будем бороться за этот актив с целью возврата в собственность государства, то на это уйдет 3-4 года. Все эти 3-4 года кто бы ни был концессионером, он заработает еще около 100 миллионов евро, потому как пассажирооборот составляет 3 миллиона человек, умножаем на 9 (надбавка на каждый купленный билет - Ред.), вот и вся математика - 27 миллионов евро в год. Пусть будет 25, за четыре года выйдет 100 миллионов. А мы все это время будем бороться за возврат актива", - пессимистично заявил Брынзан.

Министр сделал это свое заявление несмотря на то, что концессионный договор предоставляет государству право разорвать его в одностороннем порядке, в случае выявления нарушений концессионером.

Вопрос о возврате в собственность Кишиневского Международного аэропорта, сданного в концессию с нарушением закона бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору, серьезно встал после того, как находящийся под уголовным преследованием и в международном розыске Шор внезапно перепродал Аэропорт, а его нынешним собственником якобы является один из представителей семьи Ротшильдов.

Ранее уже сообщалось, что 19 августа зарегистрированная на Нормандских острова инвестиционная фирма в сфере недвижимости NR Investments Ltd подтвердила приобретение 95% компании Avia Invest, концессионера Кишинёвского Международного аэропорта. Контракт был ратифицирован 19 августа представителями Avia Invest и единственным бенефициаром фирмы NR Investments Натом Ротшильдом.