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Власти согласились повысить тарифы на электроэнергию

Опубликовано : 23 август 2019 г. 10:09 | Просмотров: 541 | Категория: Top News, Власть

Несмотря на заявления занимающего должность президента Игоря Додона, решение о повышении тарифов на электроэнергию вступили в силу.

23 августа постановление Национального агентства по регулированию в энергетике было опубликовано в "Мониторул офичиал".

Решение было опубликовано после того, как 16 августа Додон назвал это повышение не обоснованным точными и оправданными расчетами и расценил его, как "попытку дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу прошлой власти". Тогда же он рекомендовал правительству предпринять меры для приостановления действия этого решения НАРЭ.

В результате повышения тарифов, больше всех пострадают жители Бельц и северных районов страны.

Решение о повышении тарифа было принято 16 аавгуста Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Таким образом, тариф для потребителей центральных и южных районов установлен в размере  1,89 лея за киловатт/час (вместо 1,79 лея), а для жителей северных районов этот тариф составит 2,23 лея за кВт/ч (вместо 1,91 лея).

Решение было принято по требованию поставщиков (распределителей) электроэнергии.

Национальное агентство по регулированию в энергетике полностью состоит из подконтрольных беглому олигарху Владимиру Плахотнюку членов.

Последний раз решение об изменении тарифов на электроэнергию было принято 15 июня 2018 года, когда они были понижены в среднем на 10%.


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