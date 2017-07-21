В Молдове траур в годовщину пакта Молотова-Риббентропа ...

Инициатива принадлежит премьер-министру Майе Санду, объявившей, что установление траура в день подписания в 1939 году советско-германского Договора о ненападении и секретного протокола к нему является в духе решения Европейского парламента от 2 апреля 2009 года.

Аргументируя свое решение, правительство осудило все преступления против человечества и серьезные нарушения прав человека, а также признало страдания всех жертв тоталитарных и авторитарных режимов.

Решением правительства от 21 августа, днем траура также объявлено 24 августа - День освобождения Молдовы от фашизма. Согласно принятому правительству постановлению, 23 и 24 августа во всех населенных пунктах, а также в дипломатических и консульских представительствах Республики Молдова за рубежом будет приспущен государственный флаг.

Во время голосования, представляющие Игоря Додона члены правительства Павел Войку (министр обороны) и Ирина Влах (башкан Гагаузии) попросили отметить, что “они воздержались”. Еще один представитель команды Додона в правительстве – вице-премьер Василий Шова, отсутствовал на заседании.