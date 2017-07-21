Самому большому флэшмобу 30 лет: 'Балтийский путь' ...

(ВИДЕО) 30 лет тому назад, 23 августа 1989 года, страны Балтии объединила беспрецедентная акция: 2 млн жителей Литвы, Латвии и Эстонии, взявшись за руки, живой 600-километровой цепью соединили три балтийские столицы.

23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей тогда еще советских республик Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки, образовав живую цепь длиной в 600 километров.

Так они выступили за выход из состава СССР. Акция Балтийский путь была приурочена к годовщине пакта Молотова-Риббентропа, который в 1939 году закрепил страны Балтии в сфере влияния Советского Союза.

Через полгода, 11 марта 1990 года, Литва первой провозгласила свою независимость. Вскоре ее примеру последовали другие страны Балтии.

Мирная массовая гражданская акция "Балтийский путь" внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в истории живая цепь, занесена ЮНЕСКО в список мировой памяти.