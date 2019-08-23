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Власти скрыли очередное серьезное авиапроисшествие

Опубликовано : 23 август 2019 г. 20:24 | Просмотров: 727 | Категория: Власть

23 июня под Кишиневом чуть не произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом, следовавшим в Москву.

Как сообщает издание Moldnews, в этот день, набиравший высоту пассажирский самолет Airbus-320 рейса Кишинев-Москва едва не столкнулся с самолетом Ан-2 с парашютистами на борту.

Сообщается, то в тот момент вместо полагающихся 15 авиадиспетчеров на смене находилось только 9 человек. Таким образом, диспетчер, ответственный за данное воздушное судно после непрерывной 6-часовой работы, будучи в состоянии сильной усталости, покинул рабочее место и забыл проверить ситуацию с траекторией борта А320.

Борт А-320 пролетел под самолётом АН-2 на расстоянии всего лишь 15 метров от него. Таким образом, траектории самолётов пересеклись. Данный инцидент всё это время замалчивался руководством Органа гражданской авиации и властями страны.

О произошедшем сотрудниками Moldatsa был проинформирован министр экономики Вадим Брынзан, а ход  расследования авиапроисшествия засекречен.

Известно, что на борту летевшего в Москву авиалайнера находились 140 пассажиров.


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