Правительство считает граждан виновными в повышении тарифов ...

(ВИДЕО) Министр экономики Вадим Брынзан обвинил население в том, что оно своевременно не требовало повышения тарифов на энергоносители.

Об этом министр экономики заявил в интервью Радио Europa Liberă ("Свободная Европа").

"Граждане только требуют, требу и требуют", - ответил министр ведущей по поводу возмущений граждан тем, что новое правительство не успело прийти, а уже повышает тарифы.

Брынзан сказал, что и он имеет целый ряд вопросов к гражданам: "А где вы были все эти годы, когда власть ДПМ Плахотнюка заставляла вас делать то, что вы не должны были делать и молчали? Почему вы тогда не требовали повысить тарифы? Поему НАРЭ не повысило тарифы, когда должно было их повысить? Почему были понижены тарифы на газ, когда вообще-то они должны были быть удержаны?".

"И сейчас мы оказались в ситуации, когда они [граждане] все приходят и просят, просят, просят", - продолжил министр экономики.

В этой связи он порекомендовал потерпеть, поскольку "мы только два месяца здесь". "Мы за два месяца успели сделать настолько много в разных областях, сколько не было сделано за 28 лет", - заявил министр экономики Брынзан, не уточнив своих достижений.

Ранее уже сообщалось о том, что 23 августа вступило в силу решение о повышении тарифов на электроэнергию.

В результате повышения тарифов, больше всех пострадают жители Бельц и северных районов страны.

Последний раз решение об изменении тарифов на электроэнергию было принято 15 июня 2018 года, когда они были понижены в среднем на 10%.