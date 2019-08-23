75 лет назад Молдова была освобождена от фашизма ...

Днем освобождения Молдовы от фашизма считается день 24 августа, когда Кишинев был освобожден советскими войсками.

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

В результате Ясско-Кишиневской операции, продолжавшейся с 20 по 29 августа 1944 года, Красная Армия потеряла 67 130 человек, из них 13 197 убитыми, тяжелораненными и пропавшими без вести.

Тогда же, в боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза было присвоено более чем 140 бойцам и командирам.

Это была одна из немногих крупных стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой победа над врагом была достигнута сравнительно малыми жертвами. 2-й и 3-й Украинские фронты потеряли чуть более 13 тысяч погибших и пропавших без вести (1 процент общей численности войск двух фронтов), что представляется очень малой ценой за победу в операции с участием более чем миллионной группировки войск. В свою очередь, противник, в лице германских и румынских войск, в результате окружения и уничтожения своей группировки лишился 18 дивизий.

Правительство Молдовы объявило 24 августа траурным днем. 21 августа, когда утверждалось это решение, никто из членов правительства не был против. Во время голосования, представляющие Игоря Додона члены правительства Павел Войку (министр обороны) и Ирина Влах (башкан Гагаузии) попросили отметить, что “они воздержались”. Еще один представитель команды Додона в правительстве – вице-премьер Василий Шова, отсутствовал на заседании.