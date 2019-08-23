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Министр обороны России прибыл с визитом в Молдову

Опубликовано : 24 август 2019 г. 12:37 | Просмотров: 1599 | Категория: Власть

Самолет с российским министром Сергеем Шойгу на борту прилетел в Кишинев, облетев территорию Украины.

После скандала в молдавском правительстве по поводу приглашения Сергея Шойгу, занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что министр обороны России посетит Молдову "по приглашению президента".

Согласно объявленной пресс-секретарем российского министра обороны программы визита, Шойгу примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Также известно, что Сергей Шойгу планирует посетить мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.

Кроме того, программой визита предусмотрено, что министр обороны России проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.

Шойгу находится под санкциями Евросоюза. Несмотря на это, власти Польши, Словакии, Венгрии и Румынии разрешили пролет над их воздушным пространством самолета Ту-204 с министром обороны на борту.


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