Министр обороны России прибыл с визитом в Молдову ...

Самолет с российским министром Сергеем Шойгу на борту прилетел в Кишинев, облетев территорию Украины.

После скандала в молдавском правительстве по поводу приглашения Сергея Шойгу, занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что министр обороны России посетит Молдову "по приглашению президента".

Согласно объявленной пресс-секретарем российского министра обороны программы визита, Шойгу примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Также известно, что Сергей Шойгу планирует посетить мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.

Кроме того, программой визита предусмотрено, что министр обороны России проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.

Шойгу находится под санкциями Евросоюза. Несмотря на это, власти Польши, Словакии, Венгрии и Румынии разрешили пролет над их воздушным пространством самолета Ту-204 с министром обороны на борту.