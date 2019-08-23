Министр обороны России прибыл с визитом в Молдову
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Самолет с российским министром Сергеем Шойгу на борту прилетел в Кишинев, облетев территорию Украины.
После скандала в молдавском правительстве по поводу приглашения Сергея Шойгу, занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что министр обороны России посетит Молдову "по приглашению президента".
Согласно объявленной пресс-секретарем российского министра обороны программы визита, Шойгу примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.
Также известно, что Сергей Шойгу планирует посетить мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.
Кроме того, программой визита предусмотрено, что министр обороны России проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.
Шойгу находится под санкциями Евросоюза. Несмотря на это, власти Польши, Словакии, Венгрии и Румынии разрешили пролет над их воздушным пространством самолета Ту-204 с министром обороны на борту.
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