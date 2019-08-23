Россия предложила начать утилизацию боеприпасов на складах в Приднестровье ...

С предложением о начале процесса утилизации находящихся на складах вблизи Рыбницы выступил находящийся с визитом в Кишиневе министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом сообщил в соцсетях занимающий должность президента Игорь Додон.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование", - сообщил Додон.

Других деталей об этом предложении российского министра обороны пока не известно.

Расположенный в селе Колбасна склад боеприпасов является одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняет Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье.

Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.

По разным оценкам, арсенал в Колбасне насчитывает около 40 тысяч тонн 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для пехоты, а также другое военное оборудование.

В апреле 2002 года, с целью утилизации боеприпасов о склада в Колбасне, посредством фонда добровольных взносов ОБСЕ была предоставлена детонационная камера Donovan. В июне 2002 года, для этих же целей в Молдову была доставлена и плавильная печь Luthe. В связи с чинимыми приднестровскими властями препятствиями к доступу к складам боеприпасов, это оборудование так и не было использовано, а по некоторой информации уже и выведено из строя.