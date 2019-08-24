Все условия МВФ были одобрены лично Додоном - Майя Санду ...

(ВИДЕО) Правительство подписало Меморандум с МВФ лишь после одобрения его условий Игорем Додоном и Зинаидой Гречаной.

Об этом заявила премьер-министр Майя Санду в интервью радио Europa Liberă ("Свободная Европа"), комментируя заявления занимающего должность президента Игоря Додона, что в ходе переговоров были достигнуты не самые выгодные условия для Молдовы.

"Все меры, обусловленные в соглашении с МВФ, до подписания документа, были согласованы, как с парламентом, так и с президентом. То есть, как председатель парламента, так и президент страны, а также ответственные за эту область коллеги из парламента, видели это и сказали "ДА" по поводу мер, обсужденных с МВФ", - подчеркнула Санду.

На вопрос, насколько был случайным выпад по этому повод со стороны советника президента, премьер-министр отметила: "Я же сказала: до того, как мы подписали документ, все одобрили эти меры".

Примечательно, что после того, как правительство начало вводить ряд налогов и отменять ранее введенные фискальные льготы, Игорь Додон заявил, что правительство могло бы договориться и о более выгодных условий для Молдовы. В частности, Додон выступал против отмены льготной ставки НДС для сферы общепита и гостиниц.

Советник Додона, бывший министр финансов Ион Кику так же заявил, что условия МВФ "не адекватны и не соответствуют" ситуации в Молдове и должны стать субъектом новых переговоров с МВФ.

acordul cu FMI prevede, printre altele, dublarea TVA pentru hoteluri, restaurante şi cafenele de la 10 la 20 la sută, impozitarea tichetelor de masă, precum şi anularea scutirii personale pentru cei care au venituri mai mari de 30 de mii de lei lunar.

Последнее соглашение правительства с МВФ предусматривает, кроме прочего, увеличение вдвое размера НДС для сферы общепита и гостиничного бизнеса, налогообложение талонов на питание, отмену личного освобождения при уплате подоходного налога в случае ежемесячного дохода свыше 30 тысяч леев в месяц, а также увеличение тарифов на электроэнергию.